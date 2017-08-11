Август в Москве восстанавливает репутацию нынешнего лета

Москва, , 09:42 — REGNUM В Москве и Подмосковье в ближайшие дни сохранится теплая по-настоящему летняя погода. Август продолжает восстанавливать репутацию нынешнего лета, передают «Метеоновости».

Несмотря на то, что день уменьшается, а ночи становятся длиннее, днем при солнце воздух будет прогреваться, как в середине лета.

В последующие дни при устойчивом южном ветре температура в городе будет повышаться до +26…28 градусов.

В субботу, 12 августа, в Московском регионе сохранится теплая погода. Днем без осадков, максимальная температура 12 августа 26…28 градусов. Ночью минимальная температура составит +17−19 градусов.

В воскресенье, 13 августа, над столичным регионом вновь сформируется ядро высокого давления. Сохранится жаркая погода, воздух прогреется до + 27…29 градусов.

Сильных дождей в выходные днем не ожидается. Лишь на севере Московского региона может собраться небольшой кратковременный дождь.

Отмечается, что температура воздуха в выходные дни окажется выше нормы на пять градусов, что не характерно для августа.

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Как сообщало ИА REGNUM, над европейской частью России образовался обширный антициклон, центр которого приходится на Москву, а потому в столице установилась теплая солнечная погода. При этом двое суток в столичном регионе сохранялось аномально высокое атмосферное давление.

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