Власти КНР завершили эвакуацию населения из сейсмоопасного района

Чэнду, Китай, , 09:38 — REGNUM Министерство общественной безопасности КНР подтвердило информацию о завершении эвакуации туристов и местных жителей из уезда Цзючжайгоу провинции Сычуань, где 8 августа произошло землетрясение магнитудой 7,0.

Власти эвакуировали более 70 тыс. человек, а также около 13 тыс. автомобилей в безопасные районы провинции. Большая часть эвакуированных находится сейчас в столице провинции городе Чэнду, пишет «Синьхуа».

Для эвакуации местного населения были привлечены более 3,6 тыс. сотрудников полиции, которые в настоящее время обеспечивают порядок в оставленных поселках и пресекают мародерство.

По последним данным, в результате разрушительного землетрясения, зарегистрированного 8 августа в 21:19 по местному времени, погибли 20 человек, еще более 430 местных жителей получили травмы различной степени тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, накануне из Цзючжайго были эвакуированы 126 иностранных граждан.

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