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Спецслужбы США раскрыли финансовую сеть террористов ИГ*

Общество

«Правоохранительные органы США раскрыли глобальную финансовую сеть, управляемую высокопоставленным членом террористической группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)»

Вашингтон, 11 августа 2017, 09:22 — REGNUM  Финансовую сеть, которая управлялась высокопоставленным должностным лицом из террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), раскрыли в США. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники в ФБР.

«Правоохранительные органы США раскрыли глобальную финансовую сеть, управляемую высокопоставленным членом террористической группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая вливала средства в предполагаемого боевика ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в США через поддельные сделки на eBay», — отмечается в сообщении.

По данным следствия, злоумышленник направлял финансовые средства своим сообщникам, используя фальшивые транзакции в интернет-магазине eBay.

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ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) и борьба с ним