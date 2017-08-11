Спецслужбы США раскрыли финансовую сеть террористов ИГ*

Вашингтон, , 09:22 — REGNUM Финансовую сеть, которая управлялась высокопоставленным должностным лицом из террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), раскрыли в США. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники в ФБР.

«Правоохранительные органы США раскрыли глобальную финансовую сеть, управляемую высокопоставленным членом террористической группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая вливала средства в предполагаемого боевика ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в США через поддельные сделки на eBay», — отмечается в сообщении.

По данным следствия, злоумышленник направлял финансовые средства своим сообщникам, используя фальшивые транзакции в интернет-магазине eBay.

Читайте также: Пленный боевик ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) рассказал, как в Сирии готовят смертников для Европы