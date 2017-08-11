WikiLeaks рассекретил инструмент ЦРУ по перехвату видеопотоков

Вашингтон, , 09:27 — REGNUM Сайт WikiLeaks опубликовал новую партию секретных документов ЦРУ. На этот раз разоблачения коснулись работы программы по сбору видеопотоков, которая называется Couch Potato.

«WikiLeaks публикует руководство пользователя для проекта CouchPotato ЦРУ. CouchPotato — это удалённый инструмент для сбора видеопотоков RTSP / H.264», — говорится в сообщении.

Уточняется также, что инструмент позволяет собирать видеопотоки в формате видеофайлов AVI или фотографий JPG отдельных кадров потока.

Как сообщало ИА REGNUM, WikiLeaks 7 марта начал публикацию массива данных из штаб-квартиры ЦРУ в Лэнгли (штат Виргиния). В частности, в документах говорится о кибершионаже, осуществляемом ЦРУ.

Из публикаций стало известно, что ЦРУ разработало ряд программ для слежки при помощи смартфонов и технологии, позволяющие получить к ним доступ. В результате под угрозой может оказаться смартфон в любой точке мира.

Программы ЦРУ позволяют также считывать с гаджетов аудиотрафик и электронные сообщения, включая популярные мессенджеры WhatsApp и Telegram.

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