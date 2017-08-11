Английские торговые пломбы XVIII века обнаружили археологи в «Зарядье»

Москва, , 09:19 — REGNUM Московские археологи обнаружили в парке «Зарядье» следы портовой торговой площади, сообщает 11 августа пресс-служба столичной администрации.

Сообщается, что археологи обнаружили английские торговые пломбы XVIII века, российские свинцовые и торговые пломбы и медные монеты XVIII—XIX веков, европейского всадника в снаряжении XVII—XVIII веков и многочисленные фрагменты кожаных изделий.

По словам главы департамента культурного наследия Алексея Емельянова, на этой территории шла многовековая торговля зарубежными товарами, привезёнными по Москве-реке.

«Крупная торговая пристань, куда приходили суда и лодки, располагалась на Москворецкой набережной. Она была известна с XII века. Теперь нам удалось найти артефакты, которые помогают понять, что именно привозили купцы в город и как долго существовало здесь торговое место», — сообщил он.

При этом, по его словам, наибольший интерес для археологов представляют фрагменты двух торговых пломб XVIII века, отлитых из свинца.

Отмечается, что также были обнаружены 22 российские медные монеты и 15 российских торговых пломб из свинца.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня на территории парка «Зарядье» археологи обнаружили два топора бронзового века, которые были сделаны из камня и характерны для второго и третьего тысячелетий до Рождества Христова.

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Также в июне в ходе земляных работ в «Зарядье» было обнаружено древнее человеческое захоронение, которое, по словам археологов, принадлежит концу XVI века.

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