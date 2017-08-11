В Хабаровском крае объявили кампанию по улучшению демографии

Хабаровск, , 09:40 — REGNUM Власти Хабаровского края намерены улучшать демографию, бороться со смертностью, в первую очередь от сердечно-сосудистых заболеваний, повышать качество медицинских услуг, передает корреспондент ИА REGNUM.

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На совещание глава Хабаровского края пригласил специалистов краевого Минздрава, главврачей ведущих краевых медицинских учреждений.

В первую очередь разговор зашел о смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Этот диагноз лидирует в перечне причин смерти людей трудоспособного возраста как в Хабаровском крае, так и во всем ДФО.

Главной причиной врачи назвали недостаточную профилактику, малоподвижный образ жизни людей. Главный медицинский фактор: несвоевременное оказание экстренной помощи пациентам при подозрении на инфаркт или инсульт.

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«Помощь такому пациенту должна быть оказана в течение 4 часов. Только в этом случае есть надежда на полное выздоровление. В городах Хабаровского края проблем с этим, как правило, не возникает. А вот в муниципальных образованиях, в глубинке все чаще приходится прибегать к услугам санитарной авиации. Только с начала 2017 года наши спецборты совершили на 300 вылетов больше, чем за весь 2016 год. Увеличить частоту вылетов санитарной авиации поможет участие региона в федеральном проекте развития санитарной авиации», — рассказал и.о. министра здравоохранения региона Кирилл Пошатаев.

И.о. главы регионального Минздрава также пообещал, что до конца 2017 года в районах края будет открыто пять кардиологических кабинетов.

Губернатор поручил Минздраву усилить развитие первичной медико-санитарной помощи в крае.

В Хабаровском крае создана программа по строительству сети ФАПов и лабораторий. До 2020 года планируется построить более 100 объектов здравоохранения.

Помимо этого, региональные власти вынашивают идею о том, чтобы регион стал пилотной территорией федерального проекта по созданию новой модели оказания первичной медицинской помощи.

«В регионе многое сделано для развития высокотехнологичной медицины, однако первичное ее звено значительно отстает. Речь идет не только о новых объектах, но и кадровой проблеме — подготовке новых специалистов. Я обращаю внимание всех работников отрасли — вы должны мобилизовать усилия, тщательно проанализировав всю предыдущую работу. С руководителей учреждений здравоохранения мы будем жестко спрашивать за срыв целевых показателей. При их невыполнении — принимать кадровые выводы вплоть до увольнения», — сказал губернатор края.

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Как сообщало ИА REGNUM, в регионах ДФО все чаще звучат тревожные сообщения об увеличении смертности, снижении рождаемости и недоступности медицинских услуг. Жители Сахалина жалуются на невозможность вызвать скорую помощь, отсутствие узких специалистов, ужасающие условия в больничных стационарах. Камчатка заявляет о сверхсмертности мужчин — представителей сильного пола там уже меньше, чем женщин. Отмечается, что среди умерших больше всего мужчин трудоспособного возраста. Камчатка вообще пребывает в перманентном демографическом кризисе, вызванном как сверхсмертностью, так и оттоком населения.