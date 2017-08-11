Власти вынудили тяжелобольную астраханку два года бегать по судам

Астрахань, , 08:42 — REGNUM В Астрахани ещё одна местная жительница столкнулась с произволом чиновников. Тяжелобольная женщина уже два года не может получить положенное ей по закону жильё. Как выяснилось, астраханка, страдающая тяжелой формой хронического заболевания, состоит на учёте в качестве нуждающейся в жилом помещении ещё с августа 2015 года, передаёт ИА REGNUM 10 августа.

Власти города должны были не просто предоставить ей квартиру по договору социального найма, а во внеочередном порядке, однако обязательств своих не выполнили. Женщина обратилась за защитой своих прав в прокуратуру.

Жалоба женщины подтвердилась: несмотря на наличие веских оснований, мэрия до сих пор не обеспечила тяжелобольную жильём.

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Заставить местных чиновников предоставить женщине благоустроенное жильё оставалось только через судебную инстанцию. Кировский районный суд в июне 2017 года требования прокурора удовлетворил. Но мэрия с решением служителей Фемиды не согласилась и обжаловала его в вышестоящем суде.

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В Астраханской области вдову инвалида войны лишили положенных выплат

Однако и на этот раз суд встал на сторону тяжелобольной астраханки. Судебная коллегия по гражданским делам Астраханского областного суда оставила решение районного суда без изменения. Теперь властям все же придётся выполнить свои обязательства.

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Как сообщало ИА REGNUM, ещё одна тяжелобольная астраханка пострадала от нападок чиновников. Скандальная история разыгралась в июне, когда в сети появились комментарии к посту с просьбой о помощи жительнице Астрахани, страдающей редким заболеванием крови и нуждающейся в дорогостоящих лекарствах. Препарат, который требовался девушке, обходится в 2,5 млн рублей в месяц. На что сотрудница министерства здравоохранения Астраханской области ответила, что тратить миллионы на одного человека неразумно.

В региональном Минздраве пояснили, что этот комментарий «является её личным мнением и не имеет никакого отношения к официальной позиции министерства». За скандальное высказывание женщину уволили из ведомства.

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