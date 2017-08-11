Русфонд рассказал, куда направит деньги, собранные на лечение Жанны Фриске

Москва, , 08:10 — REGNUM Деньги, которые вернут родители Жанны Фриске, Русфонд направит на лечение онкобольных детей, а жертвователи, если будут против, смогут вернуть их себе. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на президента фонда Льва Амбиндера.

Напомним, 10 августа Мосгорсуд признал законным решение о взыскании с родителей Фриске более 21 млн рублей, которые были собраны Русфондом на её лечение.

«Все возвращенные средства Русфонд, как и планировалось, потратит на лечение онкобольных детей, если не будет возражений жертвователей», — заявил Амбиндер, отметив, что жертвователи, которые будут против, смогут вернуть их себе.

Он добавил, что на официальном сайте, по правилам Русфонда, будет рассказано о каждом ребёнке, получившем помощь из этих средств. Также на сайте будет опубликован порядок возврата денежных средств телезрителям, которые будут против перевода больным детям их взносов.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2014 года фонд организовал сбор пожертвований на лечение Жанны Фриске, у которой был диагностирован рак. Были собраны около 25 млн рублей. При этом Русфонд заявил, что родственники певицы смогли отчитаться об израсходовании только 4,12 млн рублей, отчёта по еще 20 млн они не предоставили. Жанна Фриске умерла в июне 2015 года.

19 мая Перовский суд Москвы удовлетворил исковые требования Русфонда к родственникам певицы и обязал взыскать с ответчиков (родители и сын певицы Платон Шепелев) 21,6 млн рублей. Позже Дмитрий Шепелев заявил, что будет обжаловать решение суда, так как приговор затрагивает интересы их с Фриске сына.

Читайте также: Суд удовлетворил иск «Русфонда» к родственникам Фриске

Читайте ранее в этом сюжете: Шепелев обжалует приговор по делу о деньгах на лечение Фриске