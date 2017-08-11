Трамп хочет запретить трансгендерам служить в армии

Вашингтон, , 08:07 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что запрет трансгендерам служить в вооруженных силах принесет большую пользу армии, сообщает 11 августа GeoTV.

Вопрос о службе подобных людей в вооруженных силах, считает Трамп, является сложным и запутанным для остальных военных. При этом глава Белого дома подчеркивает свое уважение к данному сообществу.

«Я очень уважаю сообщество трансгендеров. Я думаю у меня большая поддержка со стороны этих людей», — отметил президент.

«Как вы знаете, это очень сложный вопрос для военных. Это очень запутанная для них проблема», — добавил Трамп.

«Я думаю, что оказываю великую услугу нашим вооруженным силам», — резюмировал президент.

Напомним, бывший президент США Барак Обама принял закон, позволяющий трансгендерам служить в армии. Новый глава Белого дома от республиканской партии, настроенный консервативно к подобного родам вопросам, планирует отменить распоряжение своего предшественника.

Читайте ранее в этом сюжете: В лагерь для трансгендеров в США набирают детей с 4 лет