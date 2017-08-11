Жителям Москвы и Подмосковья пообещали по-настоящему летние выходные

Москва, , 07:55 — REGNUM Теплая погода без осадков ожидается 12−13 августа в Москве и Подмосковье. Об этом сообщил «Интерфаксу» директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Температура на выходных прогнозируется по-настоящему летняя, вероятность осадков очень маленькая, — говорит он. — Не только у поверхности давление высокое, но и на высоте преобладает гребень высокого давления, что предопределяет летнее тепло».

Вильфанд добавил, что вода в водохранилищах столичного региона прогреется до 22 градусов и выше.

Напомним, 10 августа в ситуационном центре Гидрометцентра России сообщили, что над европейской частью России установился обширный антициклон, центр которого приходится на Москву, а потому в столице установилась теплая солнечная погода.

Читайте также: Погода без рекордов: в Москве синоптики не видят аномалий