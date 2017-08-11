По всем правилам: в МЭР предложили фиксировать техосмотр на видео

Москва, , 07:32 — REGNUM В Минэкономразвития разработаны поправки в законопроект, предусматривающие обязательную фото‑ и видеорегистрацию технического осмотра автомобиля при оформлении полиса ОСАГО, сообщают 11 августа «Известия».

Сообщается, что необходимость этой меры связана с участившимися случаями продаж диагностических карт техосмотра без прохождения самой процедуры. Страховые агенты и посредники ради ускорения продаж полисов ОСАГО предлагают купить клиентам их вместе с картами техосмотра без проверки автомобиля, что запрещено законом.

«Для пресечения подобной практики проект закона предполагает установить требования к операционно-технической базе операторов техосмотра, «включая требования к фото‑ и видеорегистрации процедуры технического осмотра транспортного средства», — говорится в сообщении.

При этом на фотографии должен быть зафиксирован номер автомобиля, а также время и место прохождения техосмотра. Видеосъемка будет гарантировать, что автомобиль прошёл проверку по всем правилам.

«На самом деле техосмотр нужен только для компаний или индивидуальных предпринимателей, которые используют машину для заработка. Техосмотр для частных автовладельцев — это просто сбор денег. Но если уж его сохранять, то пусть он будет проводиться по-честному, а не так, как это происходит сейчас», — рассказал руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.

Отмечается, что законопроект после обсуждения с ведомствами будет направлен в правительство, где его могут принять уже в ходе осенней сессии Госдумы.

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