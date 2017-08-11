На Камчатке внедряют «уникальную систему затопления домов»

Петропавловск-Камчатский, , 04:50 — REGNUM Масштабные работы по ремонту придомовой территории в микрорайоне «Мишенный» в столице Камчатки, который охватывает десятки домов на нескольких улицах, шокирует местных жителей. Как передает корреспондент ИА REGNUM, дело в том, что подрядчики решили выстроить тротуар намного выше уровня входа в сами дома.

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Фактически сейчас получилось так, что для выхода из подъезда жилого дома, человеку нужно буквально подпрыгнуть, чтобы попасть на тротуар. Кроме того, такая схема вызывает трудности для передвижения мам с колясками и пожилых людей.

Впрочем люди обеспокоены еще и тем, что такое многоуровневое благоустройство двора, в период дождей приведет к подтоплению подвалов, подъездов и дома в целом.

«Тут не надо быть инженером, чтобы понять — во время дождя или таяния снега, вся вода пойдет в подвалы и подъезды. Чтобы они сейчас не придумывали, а говорят о якобы оборудовании водоотводов, вода все равно пойдет к нам», — рассказала жительница дома Екатерина.

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Кроме того, жильцы отмечают, что тротуар строят таким образом, что между подъездами образуются своеобразные бассейны.

«Вода туда попадет и уходить ей некуда. Тут будут маленькие бассейны. Наши власти вместе с подрядчиками видимо придумали какую-то уникальную систему затопления домов и решили испытать её на нас», — поделился своими впечатлениями другой житель дома Александр.

В мэрии Петропавловска корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что подрядной организации выдано предписание исправить тротуары, чтобы людям было комфортно выходить из подъездов, для этого будут обустроены пандусы.

Но жильцы дома обеспокоены, что пандусы при выходе из подъезда не безопасны, и почему нельзя было сделать простой выход из подъезда, без всяких сложностей в виде пандусов, высоких тротуаров и искусственных запруд возле подвалов? Этот вопрос пока остается без ответа.

Ранее зампред правительства края Юрий Зубарь заявлял, что при выполнении работ по комплексному благоустройству микрорайона «Мишенный» администрация Петропавловска-Камчатского должна учитывать мнение жителей. Но, по всей видимости, к нему никто не прислушался.

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Масштабные работы по благоустройству микрорайона «Мишенный» стартовали в 2016 году. Проект объединил комплекс мероприятий по ремонту проездов, различных объектов инженерной и дорожной инфраструктуры. В прошлом сезоне в жилом массиве отремонтировали три подпорных стены, построили 13 лестниц, проложили порядка 400 погонных метров новой ливневой канализации.

В этом сезоне в ходе работ бригады подрядной организации приведут в порядок придомовые проезды, площадки для автотранспорта, обустроят пешеходные зоны. Завершить основные мероприятия по благоустройству планируется к концу октября.

Как сообщало ИА REGNUM, привести улицы российских городов в достойный вид за 5 лет попросил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета при президента РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

По мнению председателя правительства РФ, каждому человеку важно, как выглядит его двор или территория вокруг дома. В пример благоустройства премьер-министр привел «нормальное освещение, зелень, клумбы, удобные скамейки», наличие прогулочных зон, парковок и мест для занятий спортом.