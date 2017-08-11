Очередное увольнение в CNN: комментатора выгнали за нацистское приветствие

Вашингтон, , 03:50 — REGNUM Увольнение комментатора Джеффри Лорда из американской телекомпании CNN последовало за публикацией в социальной сети, где он выложил нацистское приветствие, передает телеканал.

Представитель телекомпании, комментируя ситуацию с увольнением комментатора, заявил, что нацистские приветствия недопустимы.

«Джеффри Лорд больше не работает в телекомпании», — сказал он.

Между тем сам комментатор уверяет, что его неправильно поняли. Он утверждает, что в Twitter высмеивал фашистов, а не пропагандировал их идеи.

Напомним, это не первое громкое увольнение с CNN. В мае 2017 года из телекомпании была вынуждена была уйти телеведущая, американская комедийная актриса Кэти Гриффин, снявшаяся в фотосессии с «отрезанной головой» американского президента Дональда Трампа.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 июня телеканал CNN объявил об увольнении трех сотрудников за их причастность к расследованию «связей» экс-советника Трампа Энтони Скарамуччи с Российским фондом прямых инвестиций.

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