В Хабаровском крае спасли севшего на мель кита

Хабаровск, , 01:22 — REGNUM Застрявший в устье реки в Хабаровском крае кит спасен, сообщил российский министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской в Facebook.

«Большое спасибо всем, кто участвовал и переживал за кита, севшего на мель!» — написал он.

По словам Донского, 10 августа с ним связался глава национального парка «Шантарские острова» Владимир Андронов и сказал, что, когда наступил прилив, животное выбралось из устья реки Оленья в Охотское море. Кита проводили до кромки.

«Будут следить дальше! Кита спасли!» — отметил министр.

Напомним, 10 августа блогер Сергей Доля разместил сообщение об инциденте с 13-метровом гренландским китом в устье Оленьи на острове Большой Шантар. Из-за отлива животное не смогло вернуться в море.

По словам Доли, млекопитающее получило травму, поранившись о галечное дно реки. На остров был направлен вертолет Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России.

По данным МЧС, на Шантарских островах обитает 30 видов птиц, занесенных в Красную книгу. Здесь же располагаются лежбища краснокнижных тюленей, а рядом с островами регулярно появляются гренландские киты.

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