Выше скорость — меньше травм: на трассах Москвы нашли новую зависимость

Москва, , 22:33 — REGNUM После повышения предельно допустимого скоростного режима на ряде столичных магистралей федерального значения аварийность снизилась на 20 процентов, заявили корреспонденту ИА REGNUM в Автодоре. По мнению специалистов компании, число аварий напрямую зависит от скоростного режима, сообщает корреспондент ИА REGNUM

«За три года, прошедшие после повышения предельно допустимого скоростного режима, на скоростных участках М­4 «Дон» уровень аварийности снизился на 20%», — сообщили в Автодоре.

Ранее по инициативе государственной компании были внесены изменения в ПДД и на ряде магистралей скоростной порог повысился до 130 км/час, некоторые представители экспертного сообщества тогда предрекали увеличение количества ДТП.

«Теперь, спустя более чем три года, мы можем смело утверждать, опираясь на сухие статистические данные: показатели аварийности на скоростных участках неуклонно и впечатляюще снижаются», — прокомментировали в дорожной госкомпании.

Напомним, что скоростной режим до 130 км/час на ряде трасс федерального значения повысили в октябре 2013 года.