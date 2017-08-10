Полигон ТБО под Челябинском: проверки, давление и публичные слушания

Челябинск, , 21:35 — REGNUM В ситуации вокруг полигона твёрдых бытовых отходов (ТБО) в Полетаево, посёлке под Челябинском — новый поворот. Ведутся проверки по линии Росприроднадзора, природоохранной прокуратуры и других проверяющих структур, заявили корреспонденту ИА REGNUM сообщили экологические активисты, жители Полетаево.

Один из деятельных экологических активистов, депутат полетаевского поселкового Совета депутатов Юлия Кудашева пояснила, что в настоящее время в результате многочисленных писем (порядка 30-ти) с обращениями в различные государственные структуры, в том числе правоохранительные, начались проверки полигона ТБО в Полетаево. На текущий момент ответов из госструктур пока не получено, но, по некоторым признакам, проверки ведутся. Так, в июле 2017 года на полигон приезжали представители прокуратуры и заходили, по словам активистки, со стороны леса, то есть того направления, с которого раньше группа жителей Полетаево беспрепятственно (ввиду отсутствия ограждения объекта) заходила на полигон ТБО и, в том числе, осуществляла видеосъёмку повреждений защитного слоя — покрытия, расположенного на дне полигона. Также косвенным признаком было отмечено то, что по периметру полигона стали появляться столбы и сетка-рабица, скорее всего, привезённая для монтажа ограждения.

Вообще, одной из особенностей функционирования полигона местный депутат, эко-активист, жительница Полетаево Юлия Кудашева считает закрытость, непрозрачность в получении какой-либо информации по деятельности объекта. Следовательно, убедиться в его безопасности практически невозможно, заявляет активистка. Доверие же к собственникам совершенно утрачено, отмечают жители Полетаево, так как у них, по их словам, сложилось представление о постоянном сокрытии информации.

На этом фоне недоверия появляются дополнительные настораживающие факты. Так, администрацией Сосновского района на 11 сентября 2017 года назначены публичные слушания по оценке воздействия на окружающую среду деятельности по размещению отходов в рамках проектной документации: «Увеличение емкости полигона твердых бытовых отходов п. Полетаево, Сосновского района, Челябинской области с изменением сроков эксплуатации и строительства». В перманентно изменяемую схему территориального планирования Полетаево должны будут внести очередные правки. По данным активистов, вопрос будет касаться 178 гектаров земель, находящихся в статусе сельскохозяйственного использования. Активисты опасаются, что их будут пытаться переводить в земли промышленного назначения. Однако уже на стадии планирования общественных обсуждений просматриваются манипуляции, в которых могут быть заинтересованы представители полетаевского полигона ТБО, а возможно, и администрации Сосновского района, заявляют граждане. На этом этапе (объявления слушаний) может заявляться одна тема, а обсуждаться в ходе слушаний несколько другая, но близкая ей, что уже неоднократно было в практике, опасается Юлия Кудашева. Также весьма подозрительным, по словам активистов, является факт проведения слушаний в поселке «Северный» Сосновского района, где находится офис собственника полетаевского полигона ТБО.

Кроме этого, действия, связанные с полигоном, происходят на фоне противостояния собственников с местными активистами. Так, на Юлию Кудашеву подано заявление в полицию о якобы повреждении защитного слоя, который в виде полимерной плёнки уложен на дно котлована полигона. С эко-активистки руководство полигона требует взыскать крупную сумму денег. Однако с самим заявлением Юлия Кудашева до сих пор не может ознакомиться. По её словам, дело гуляет по разным правоохранительным структурам: «из полиции в СКР, из СКР еще куда-то…».

Отметим, в правоохранительных органах корреспонденту ИА REGNUM пока не удалось получить информации о том, действительно ли правоохранители проверяют полигон.

В настоящее время вокруг полетаевского полигона затишье. Как полагают активисты, противостояние вспыхнет с новой силой осенью 2017 года, когда пройдут отпуска у действующих лиц: и у активистов, и у представителей правоохранительных органов, и у других заинтересованных лиц. К тому времени главной точкой, на которой сойдутся участники, будут публичные слушания 11 сентября 2017 года. К тому времени, как поясняет Кудашева, может состояться, по крайней мере это обещал реализовать прокурор Сосновского района, круглый стол с участием главы администрации Полетаево, главы администрации Сосновского района и руководства полигона ТБО. Что будет выясняться на круглом столе, пока неизвестно, но эко-активисты настаивают на прозрачности действий всех структур, а также продолжают требовать соблюдения нормативов при строительстве и эксплуатации полигона.

Сейчас активисты заняты выяснением соответствия защитного полимерного покрытия заявленным в документации параметрам. Для этого они обратились в компанию, поставлявшую этот материал, с просьбой предоставить образцы для проведения тестовых замеров с целью сопоставления данных с заявленными в документации по полигону. Но, как говорят полетаевцы, «и здесь, видимо, проблемы с прозрачностью». В компании интересующихся материалом поначалу встречали приветливо, но после того, как узнали, что нужен образец для проведения тестов, стали уклоняться от контактов и переводить общение в формальную плоскость — просить все запросы направлять в письменном виде и через почту.

Активисты намерены продолжить работы по выяснению всех обстоятельств и нюансов, связанных с работой полигона ТБО в Полетаево, тем более, что кроме сопротивляющихся самих жителей поселка никто не может эффективно и настойчиво вести работу по защите населенного пункта от превращения его из экологически благополучного района, куда переезжали из некоторых районов Челябинска (например, граничащих с челябинской свалкой), в место экологической катастрофы с невыносимыми условиями жизни, говорят общественники.

Напомним, полетаевский полигон ТБО начал формироваться путем скупки паев земли сельхозназначения у местных жителей в 2010 году. Позже начали готовить полигон, собственник стал рыть котлован. При этом жители, видя работы, представляли, что ведётся разработка щебеночного карьера. В 2014 году, когда стало ясно, что строится полигон для вывоза мусора из других территорий, в том числе из Челябинска, жители Полетаево на общем сходе выразили категорическое неприятие планов по размещению вблизи их посёлка мусора из мегаполиса. К тому же первоначально распространялась информация о том, что полигон будет принимать лишь мусор из Сосновского района, и его объём будет порядка 40−50 тыс. тонн в год. Позже выяснилось, что имеются планы по приему и переработке мусора из Челябинска, и объёмы принимаемых твёрдых коммунальных отходов резко увеличились — до 480 тыс. тонн в год.

Отметим, экологические организации Челябинска, поначалу интересовавшиеся проблемой полетаевского полигона, не смогли помочь жителям поселка и вывести обсуждение проблемы на необходимый общественный уровень. Также не способной повлиять на происходящее и обеспечить диалог между жителями, устроителями объекта и госструктурами оказалась Общественная палата Челябинской области. Кроме того, жильцы заявляют о неконструктивной позиции администрации посёлка Полетаево, которая, по их словам, мало уделяла животрепещущему вопросу внимания, а затем якобы начала гасить протесты административным давлением.

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