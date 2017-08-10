Тамбовским детям-инвалидам поможет НКО с помощью президентского гранта

Тамбов, , 20:50 — REGNUM Дети с ограниченными возможностями здоровья — одна из наиболее уязвимых категорий населения. В мае 2015 года на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив президентом России В.В.Путиным была одобрена стратегическая инициатива «Новое качество жизни лиц с ограниченными возможностями здоровья». Деятельность одержавшей победу НКО — один из вариантов реализации инициативы президента. Губернатор Тамбовской области Александр Никитин считает, что важно объединить усилия органов власти, общественных организаций, благотворителей и помочь детям с ограниченными возможностями здоровья.

«Когда мы говорим о детях, сердце начинает работать по-другому. У нас добрый и отзывчивый народ. И депутаты, и предприниматели должны нести социальную ответственность и помогать тем, кто оказался в трудной ситуации», — говорит глава региона.

Региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз социальных педагогов и социальных работников» (ССОПиР) одержало победу в федеральном конкурсе и получило грант президента РФ. Сумма гранта составила больше 700 тысяч рублей.

Проект направлен на то, чтобы помочь детям с инвалидностью стать активными членами общества, расширить круг общения, сломать психологические барьеры. Предлагаемая социально-реабилитационная программа, по словам руководителя проекта Андрея Курина, направлена на снижение последствий инвалидности, приводящих к социальному дискомфорту детей, членов семьи, на развитие социальных навыков детей-инвалидов, навыков самообслуживания, активного образа жизни. Программой предусмотрены мероприятия в период летних и зимних школьных каникул, направленные на формирование среды общения для детей-инвалидов, нормализацию их психологического состояния, организацию совместной досуговой деятельности детей-инвалидов и их здоровых братьев, сестер, друзей. Также предусмотрена организация «Семейной Школы» и проведение занятий для родителей детей-инвалидов, направленных на совместное решение проблем, связанных с социальной адаптацией детей-инвалидов. Спорт также помогает интегрировать детей-инвалидов в общество, поэтому в программе предусмотрены спортивно-оздоровительные тренировки и спортивные соревнования.

Все занятия будут проходить на базе ТГУ им. Державина. Многолетняя практика показывает, что программой интересуются не только жители областного центра, но и семьи с детьми-инвалидами со всей области.

Реализация комплексной программы начнется с сентября и продлится год. Разработчики проекта утверждают, что проведение мероприятий, предусмотренных проектом, позволит улучшить социальное самочувствие детей-инвалидов и повысить качество их жизни.