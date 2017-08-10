Грузинские СМИ: В Ахалгори упраздняют грузинские школы и детсады

Тбилиси, , 20:21 — REGNUM В Ахалгорском районе упраздняются грузинские школы и детские сады, и учебно-воспитательный процесс отныне будет проводиться на русском языке, сообщили со ссылкой на представителей администрации Ахалгорского района грузинские телекомпании и новостные агентства.

Комментируя эту информацию, госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили расценила этот процесс как продолжение проводимой Россией в «оккупированных регионах» политики русификации и дискриминации грузинского населения этого района.

Она напомнила, что аналогичный процесс уже несколько лет наблюдается и в Гальском районе Абхазии, где также проживает грузинское население.

«В Гальском районе на протяжении нескольких лет проводится целенаправленная политика давления на грузинское население, его дискриминация по этническому признаку. Это выражается и в запрете на получение образования на родном языке. Проведение аналогичной политики планируется, судя по распространенной информации, и в Цхинвальском регионе, что совершенно неприемлемо для правительства Грузии и мирового сообщества», — заявила Цихелашвили.

Составной частью политики России в отношении «оккупированных регионов» назвал эти информации председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе.

«Это очень печальное и очень тяжелое событие. Такие процессы мы ранее наблюдали на территории Абхазии, а сейчас они начинаются и в Цхинвальском регионе. Это составная часть политики России», — заявил, комментируя сообщения о закрытии в Ахалгорском районе грузинских школ и детсадов, председатель парламента.

Он подчеркнул, что правительство Грузии продолжит проводимую им политику, нацеленную на защиту интересов своих сограждан, в том числе жителей Южной Осетии.

«Нами определена наша политика. Наш приоритет — защита интересов наших сограждан, в том числе интересов тех людей, которые живут на территории бывшей Юго-Осетинской автономной области. И правительство Грузии сделает для этого всё возможное», — подчеркнул Кобахидзе.

Представители правительства Грузии намерены обсуждать этот вопрос на всех международных встречах и форумах, в том числе в формате Женевских переговоров.