«Это беспредел!»: жители Ростова-на-Дону скоро начнут задыхаться

Ростов-на-Дону, , 18:04 — REGNUM В Ростове-на-Дону уничтожение жизнеспособных деревьев — не редкость. Регулярно горожане фиксируют варварское лишение города-миллионника «лёгких». В социальных сетях появилось очередное подтверждение этому, передает ИА REGNUM 10 августа.

Так, зелёных насаждений сейчас лишают парк имени 1-го Мая на улице Большой Садовой — одной из самых загазованных транспортных артерий южной столицы.

«В очередной раз были спилены деревья, которые ничем не угрожали. Среди них как взрослые высокие экземпляры, так и совсем молодые, возраст которых не более 10 лет. Большинство деревьев — акации. Вот и сейчас тенистая аллея, проходящая от переулка Нахичеванского до проспекта Театрального, лысеет и становится непригодной для отдыха летом», — написал очевидец в популярном сообществе города «ВКонтакте».

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Обычно на такие сообщения очевидцев чиновники города или надзорные ведомства отвечают, что таким образом спасают жизни ростовчан от возможного падения аварийных деревьев. И, действительно, в донской столице часто происходит нечто подобное, но исключительно во время непогоды. Шквалистый ветер выдерживают далеко не все зеленые насаждения.

Ростовчане уже готовы к тому, что власти вновь придумают для происходящего оправдания, но очень сомневаются, что зеленые насаждения в таком количестве представляют угрозу для жизни.

Отметим, что буквально на днях около 300 деревьев в парке «Дружба» в Северном микрорайоне спасла ростовская прокуратура. Надзорное ведомство отреагировало на обращение жителей Ворошиловского района и провела инспекцию. В ходе проверки выяснилось, что МКУ «Управление благоустройства Ворошиловского района» выдало парку разрешение, предусматривающее снос 247 деревьев, глубокую обрезку 134 деревьев и санитарную обрезку 77 деревьев. При этом акты были составлены с нарушением закона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, единственный парк в Октябрьском районе Ростова-на-Дону променяли на мини-футбол. Теперь территорию очищают от зеленых насаждений для того, чтобы построить стадион и детскую площадку. Горожане до сих пор возмущены, ведь буквально в апреле здесь появились молодые клены. Саженцы высадили депутаты. Но сами народные избранники за зелёными насаждениями не очень-то и следят.

«В связи с тем, что зеленые насаждения, высаженные в сквере за счёт внебюджетных средств, не состоят на балансе МКУ «УБ Октябрьского района, ухаживать за ними за счёт бюджетных средств не представляется возможным», — говорилось в письме за подписью заместителя главы администрации района.

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