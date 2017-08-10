Детей с особенностями развития с Украины ДНР готова принять на обучение

Донецк, , 17:56 — REGNUM Руководство школ-интернатов для детей с ограниченными возможностями ДНР пригласили на обучение в свои учреждения ребят со всего Донбасса. Об этом 10 августа сообщили в министерстве образования и науки республики.

«В ДНР функционируют два учреждения специального образования, подведомственные министерству образования и науки, для детей с нарушением слуха. Оба учебных заведения приглашают на обучение детей с проблемами слуха из ДНР и всего Донбасса», — говорится в сообщении ведомства.

Оба учебных учреждения расположены в республиканской столице. Это Донецкая специальная общеобразовательная школа-интернат I—III ступеней № 19, где учатся дети с 1 по 11 класс

Школа расположена в Киевском районе г. Донецка — одном из наиболее подвергшихся обстрелу со стороны украинских военных. В сентябре 2014 года вследствие трех прямых попаданий снарядов в школе была разрушена кровля спального, учебного и спортивного корпусов, повреждены несущие конструкции, частично выбита кирпичная кладка, окна. Занятия в школе пришлось перенести в режим дистанционного обучения. Власти ДНР оперативно организовали ремонт поврежденного здания. Срочно были проведены работы по демонтажу разрушенных покрытий кровли, обгоревшей каменной кладки стен, монолитной плиты перекрытия восстановлению демонтированных участков кровли, несущих конструкций, остеклению, отделке откосов. И в 2015 году в школе возобновились полноценные занятия.

Эта школа неоднократно попадала под повторные обстрелы, один из которых случился уже в начале февраля этого года. На сей раз разрушения были минимальными.

«Киевский район, школа 19. Нет стёкол в спортзале вообще, крыльцо тоже повреждено», — писали очевидцы в социальных сетях.

По словам мэра Донецка Алексея Кулемзина, в тот день было повреждено пять школ и два детских сада после ночного артобстрела ВСУ. Жертв удалось тогда избежать.

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Донецкая специальная общеобразовательная школа-интернат I—II ступеней № 20, где обучение проходит до 9 класса включительно. По данным Минобрнауки, в заведениях созданы все необходимые для полноценного развития условия. Учебный процесс там направлен на коррекционную работу.

Не обделена эта школа и вниманием волонтеров. В частности один из гуманитарных грузов, в составе которого — школьная форма, учебники, художественная литература, игрушки и канцтовары, был собран отделом образования и неравнодушными жителями города Колпино (Россия).В ДНР функционируют также два учреждения специального образования для детей с тяжелыми нарушениями речи.

В Горловской специальной общеобразовательной школе-интернате І-ІІ ступеней № 16 обучаются дети с 1 по 9 класс. Ученики получают базовое среднее образование и одновременно систематическую логопедическую помощь по устранению речевых нарушений.

Донецкая специальная общеобразовательная школа-интернат І-ІІ ступеней № 17 готова принять детей с 4 лет. Обучение проходит по общеобразовательным программам с 1 по 9 класс. Методика логопедических занятий и коррекции речи применяется не только во время уроков, но и в ходе всего учебно-воспитательного процесса, направленного на всестороннее развитие личности.

Кроме того, речевые классы функционируют в Донецкой специальной общеобразовательной школе-интернате І-ІІ ступеней № 20.

Несмотря на непрекращающиеся и по сей день обстрелы, в школах республики весь учебный год продолжался учебный процесс.

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Напомним, что 17 февраля 2017 года Главы ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий утвердили гуманитарную программу по воссоединению народа Донбасса. Она включает оказание медицинской и финансовой помощи, создание квот для получения высшего и средне-специального образования, спортивные, а также мероприятия по сохранению духовных и культурных ценностей, в которых могут принять участие жители подконтрольной Киеву территории Донбасса.

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