Италия: мэр-буддист пригласил Далай-ламу в гости, но в бюджете нет денег

Рим, , 17:48 — REGNUM Визит Далай-ламы в Мессину (Сицилия) запланирован на 17 сентября. Мэр Ренато Аккоринти, который является буддистом, собирается воплотить в жизнь свою мечту. В 2013 году только избранный мэр бросил вызов протоколу и пришел на первое заседание административной ассамблеи в футболке «Освободите Тибет» заявляя о цели, которая была ближе всего к его сердцу: дать почетное гражданство Далай-ламе, лауреату Нобелевской премии в 1989 году.

Четыре года спустя мечта мэра находится в шаге от реализации. Месяцы дипломатических переговоров, предварительные визиты дали плоды. Однако председатель городского совета Эмиоия Барриле сообщает, что у города нет бюджетных средств для организации приема такого важного гостя.

«Счетная палата наблюдает за нами, и нас предупреждали не делать расходы, которые не являются строго необходимыми» — пояснил председатель совета в интервью Corriere делла Сера. Администрация Мессины не имеет средств даже для проведения традиционного католического праздника Успенской мадонны.

Уже в прошлом году администрации пришлось обратиться к частным спонсорам для организации традиционной религиозной процессии.

«У нас не война религии» — объяснил чиновник. — Но и нет 24 тысячи евро, чтобы пригласить лауреата Нобелевской премии».

Мэр тогда заявил, что изыщет средства для размещения своего духовного кумира.

Далай-лама — частый посетитель Италии, у него уже есть почетное гражданство таких городов как Венеция, Рим и Милан. КНР не раз выражала протест итальянскому МИД из-за визита духовного деятеля, которого в Китае обвиняют в сепаратизме. Однако мэры итальянских городов автономны в своих решениях и принимают их независимо от правительства.