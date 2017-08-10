Епископы Италии поддержали политику правительства по спасению мигрантов

Рим, , 17:36 — REGNUM После президента Италии Серджио Маттарелла, премьер-министра Паоло Джентилони и лидера демократов Маттео Ренци епископы Италии приняли сторону министра внутренних дел в вопросе кодекс поведения для НПО, спасающих беженцев в Средиземном море у берегов Ливии. Католическая церковь призвала уважать закон.

«Мы переживаем страшное бедствие — торговлю людьми, это форма современного рабства. Но я утверждаю, с одинаковой силой, необходимость этики ответственности и соблюдение законов», — заявил президент постоянной ассамблеи епископов Италии (CEI), кардинал Гултиеро Бассетти на проповеди в городе Перудже. Его слова цитируют итальянские СМИ.

Кардинал Бассетти определил бедственное положение мигрантов и беженцев «причиной для беспокойства», но уточнил, что, даже защищая интересы более слабых, нельзя брать на себя риск, чтобы обеспечить предлог, даже если ложный, для сотрудничества с контрабандистами.

По мнению священнослужителя, иммиграция является вызовом, который «должен быть решен с глубоким осознанием, большим мужеством и огромной любовью, не забывая о степени ответственности по отношению к тем, кто страдает, и тем, кто убегает, а также тем, кто принимает и протягивает руку помощи».

Напомним, ранее в итальянском правительстве разразились споры из-за кодекса поведения для НПО, которые спасают мигрантов в Средиземном море и доставляют в порты Италии. Некоторые НПО, в частности, «Врачи без границ», не подписали кодекс, ссылаясь на некоторые противоречивые пункты, как, например, разрешение присутствия вооружённых людей из береговой охраны на борту для проведения расследований.

Глава МВД Италии пригрозил НПО, не подписавшим документ, закрыть для них итальянские порты, чем вызвал резкую критику католической церкви и министра транспорта. Однако, по данным МВД, кодекс НПО уже дал свои результаты, на 8 августа 2017 года в ЕС по морю прибыло на 3,47% меньше мигрантов по сравнению с прошлым годом.