Горсобрание Чебоксар покидает ещё один единоросс

Чебоксары, , 17:35 — REGNUM В городском собрании депутатов Чебоксар появится ещё одно вакантное место. Досрочно парламент покидает Олег Ялугин, который ранее был признан виновным по уголовному делу. Вопрос о досрочном сложении полномочий будет рассмотрен 15 августа на внеочередном заседании депутатского корпуса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На обсуждение вынесено пять вопросов. В том числе парламентарии рассмотрят вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Олега Ялугина, который был выдвинут «Единой Россией» по одномандатному избирательному округу №3.

Напомним, парламентарий стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. В июле 2017 года Калининский районный суд Чебоксар признал его виновным и назначил 1 млн рублей штрафа. Следствием и судом установлено, что в 2013—2014 годах он включал в состав налоговых вычетов по декларациям НДС заведомо ложные сведения о сделках по приобретению товарно-материальных ценностей, а затем обращался в налоговую о возврате якобы излишне уплаченных сумм НДС. Как сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя регионального СУСК Олег Дмитриев, в качестве свидетелей допрошено свыше 60-ти человек, по результатам предварительного следствия материалы уголовного дела составили 21 том.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре пройдут довыборы в городское собрание депутатов Чебоксар. Место в парламенте стало вакантным в прошлом году: Леонид Черкесов, работавший главой города, избрался в Госдуму. В этом году досрочно сложила полномочия Ирина Клементьева, которая сменила на посту Черкесова. В настоящее время она находится под домашним арестом в связи с возбуждением уголовных дел. Ранее досрочно сдал мандат член фракции КПРФ Алексей Лапин, который был осуждён за мошенничество.