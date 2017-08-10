Мэра итальянского города выгнали из ресторана из-за шорт

Рим, , 17:19 — REGNUM В ресторане итальянского города Виареджио (область Тоскана) мэра города попросили покинуть ресторан из-за того, что он был одет в шорты. Об эпизоде рассказал сам Джорджио Дель Гингаро на странице в Фейсбуке.

«Я клянусь, что когда я вернусь в следующий раз в ресторан, я надену брюки. И если владельцы захотят брюки определенного цвета, я их надену», — пошутил глава города.

Среди полемики, разразившейся в социальных сетях, мэр города оказался единственным, кто встал на сторону владельцев ресторана.

«Я не знал о таких правилах, потому что об этом нигде не было написано. Но я привык соблюдать правила, поэтому я встал со своими друзьями и пошел в другой ресторан».

Правила дресс-кода являются обычным явлением в Виареджио, только в понедельник 7 августа администрация города приняла кодекс норм, которые необходимо соблюдать в местах для прогулок.

Как утверждает сам нарушитель правил, проблема не в правилах, а в их соблюдениях.

«Если ресторатор хочет видеть клиентов, одетых определённым образом, следует об этом заранее предупредить. Я думаю, что люди должны адаптироваться к контексту и ошибка, в конце концов, была моя», — написал мэр Виареджио.