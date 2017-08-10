Жизнь за колючей проволокой: чертковцев переселят с Украины на Дон

Ростов-на-Дону, , 17:04 — REGNUM В Ростовской области долгие годы жители приграничного с Украиной посёлка Чертково мечтают справить новоселье на территории Донского края. Дело в том, что территория некогда единого населённого пункта разделена железной дорогой на российский посёлок Чертково и украинский — Меловое. Между двумя государствами проходит главная транспортная артерия под символичным названием — улица Дружбы народов. Но до полной гармонии между населением далеко. Ситуация обострилась в 2014 году с началом вооруженного конфликта на Донбассе. Некоторые семьи, в том числе и с детьми, вынужденно живут за колючей проволокой, передает ИА REGNUM.

Из резервного фонда региональной казны на разрешение жилищного вопроса в ближайшее время будет направлен второй транш в размере 35 млн рублей, который позволит приобрести недвижимость жителям восьми многоквартирных домов. Предполагается, что чертковцы станут новосёлами до наступления холодов.

Напомним, в феврале 2016 года было выделено более 26,6 млн рублей, на которые было приобретено жилье для 20 семей. Жители, чьи дома оказались на территории Украины, обратились за помощью к руководству Донского региона еще в марте 2015 года. Тогда о переселении около 100 человек попросил пенсионер Василий Мормуль.

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Ростовская область отгородится от Украины забором с колючей проволокой

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне 2014 года в связи с происходящим на юго-востоке Украины в Ростовской области было объявлено чрезвычайное положение. Режим ЧС стал вынужденной мерой, так как регион принял большой поток беженцев. Временные переселенцы тогда нашли приют не только у родных и близких, но и в палаточных лагерях, стационарных пунктах размещения. Действующий режим позволял в случае необходимости принять максимальное число граждан Украины и оказать им необходимую помощь.

С августа 2014 года миссия ОБСЕ приступила к наблюдению за пунктами пропуска «Гуково» и «Донецк», причем, несмотря на недовольство представителей США, Канады и Украины. Решение приняли члены постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в конце июля 2014 года.

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