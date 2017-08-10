Оренбург: названа сумма компенсаций погорельцам в легендарном доме

Оренбург, , 16:25 — REGNUM В Оренбурге чиновники проявляют активность по поводу расселения жильцов знаменитого дома № 1 по ул. Советской. Перед городской властью губернатором поставлена задача — расселить погорельцев пока идёт процесс оформления части здания из федеральной собственности в областную, этот этап может оказаться затяжным. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии, 10 августа состоялась встреча главы Оренбурга Евгения Арапова с жителями дома. Градоначальник заявил, что власть готова представить окончательные предложения и обсудить все детали.

В частности, ранее губернатор Юрий Берг заявлял о материальной помощи на приобретение жилых помещений из расчёта 40 тыс. за квадратный метр жилья. Сегодня, 10 августа, начальник УЖКХ администрации города Татьяна Малышева отметила, что чиновники проанализировали стоимость жилья на первичном и вторичном рынках в разных районах города. Социальная выплата для людей, проживающих в комнатах и однокомнатных квартирах, составит порядка 1,5 млн рублей, за двухкомнатную квартиру — 2,4 млн рублей, за трехкомнатную квартиру — 2,950 млн рублей, за четырёхкомнатную квартиру выплата составит около 4,4 млн рублей.

Погорельцы, пришедшие на встречу в мэрию, приятно удивились. Основные опасения были связанны именно с суммой выплат. В доме есть квартиры, где по три-четыре комнаты и у каждого помещения отдельный собственник, по сути, коммунальные квартиры. Жильцы боялись, что им предложат выплату за метраж комнаты, а этой суммы не хватит на отдельную квартиру. Однако чиновники планируют рассчитывать матпомощь так, чтобы денег хватило на полноценное жильё.

Если собственники квартир согласятся с предложением чиновников, то социальная выплата будет осуществляться тремя траншами. Погорельцы смогут сначала получить до 20 тысяч рублей на нотариальные действия. После выбора подходящего варианта жилого помещения и заключения сделки денежные средства будут перечислены продавцу жилого помещения.

«Если подобранный вариант жилья будет стоить дешевле общей суммы выплаты, разницу от покупки предусмотрено переводить на расчетный счет для проведения ремонтных работ, либо использования собственником по своему усмотрению», — уточнили в городской администрации.

Татьяна Малышева подчеркнула, что чиновники готовы учесть пожелания и предложения жильцов, поскольку все заинтересованы в решении данного вопроса. Она также выразила надежду, что к концу года жители дома сменят место жительства.

Как отметили в мэрии, источником финансирования выплат погорельцам станет областной бюджет, в собственную крышу над головой обретут собственники 19 квартир, пострадавших в доме № 2 по ул. Советской во время крупного пожара. В настоящее время этой категории жителей жилье арендуется за счёт бюджета города.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале мая 2016 года в заброшенной части легендарного дома произошёл крупный пожар. Тогда огонь уничтожил 1 тыс. квадратных метров. Пострадали помещения и в жилой части здания.

Напомним, что здание является памятником федерального значения. В нем ранее располагалось легендарное авиаучилище, которое выпустили знаменитых лётчиков и космонавтов, в том числе и Юрия Гагарина.

Здание на протяжении многих лет пребывает в аварийном состоянии. Ситуацию осложнил пожар, а наличие нескольких собственников вызвало трудности в проведении ремонта. Владельцами исторического дома являются государство, муниципалитет и частник. В настоящее время решён вопрос о передаче федеральной части здания на баланс области.

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