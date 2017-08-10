Беженец из Руанды похищен в Уганде

Кампала, , 15:53 — REGNUM Официальные лица Уганды заявили, что беженец из Руанды был похищен неизвестными людьми, сообщает 10 августа Associated Press.

Правительственный комиссар Уганды по делам беженцев Аполлон Казунгу отметил, что похищенный беженец был знаком чиновникам до произошедшего инцидента.

Похищение случилось в столице Уганды городе Кампала. Представители полиции и ООН пока не сделали официального заявления по этому поводу.

Один из чиновников, отвечающих за работу с беженцами, подчеркнул, что нет никакой возможности обеспечить полную безопасность для руандийских беженцев.

Спасающиеся бегством в Уганде граждане Руанды на протяжении многих лет высказывают обеспокоенность по поводу высокого риска их похищения со стороны руандийских спецслужб.

Напомним, в 1994 году в Руанде произошли трагические события. Этнические противоречия между народностям хуту и тутси вылились в геноцид. Правительство хуту за несколько месяцев уничтожило от 500 тыс. до 1 млн представителей тутси.

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