Китайцы возглавили мировой рейтинг уверенности в будущем страны

Пекин, , 15:34 — REGNUM Жители КНР возглавили рейтинг уверенности в будущем своей страны, уверенно опередив жителей США, Германии, Франции и ряда других государств. 87% китайских граждан уверены, что их страну ждет светлое будущее, россияне с показателем 57% расположились на шестом месте.

В рейтинге, опубликованном международным аналитическим агентством Ipsos, отмечается, что наибольшую обеспокоенность у граждан 26 наиболее развитых стран вызывает безработица (36%), коррупция (34%) и неравенство в распределении ресурсов (33%), пишет «Сина синьвэнь».

Больше всего граждан КНР волнует нравственный упадок молодежи (47%), неблагоприятная экологическая обстановка (40%) и безработица (31%). Жители США обеспокоены проблемами системы здравоохранения, терроризмом и насилием. В докладе отмечается, что почти 43% от опрошенных граждан США уверены в будущем своей страны, что на 4% меньше по сравнению с показателями июня 2017 года.

Десятка лидеров рейтинга определилась следующим образом: Китай (87% опрошенных уверены в будущем государства), Индия (74%), Саудовская Аравия (71%), Южная Корея (66%), Канада (66%), Россия (57%), Сербия (51%), Аргентина (44%), Австралия (43%) и США (43%).

Как сообщало ИА REGNUM ранее, британский аналитический центр Z/Yen Group опубликовал обновленный рейтинг крупнейших мировых финансовых центров (GFCI). В обновленный рейтинг попали сразу несколько китайских мегаполисов, в том числе Шанхай (13-е место) и Пекин (16-е место).

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