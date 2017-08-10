«Уже не час, а 7-10 минут»: Собянин открыл две эстакады на Щелковском шоссе

Москва, , 15:32 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин открыл две эстакады-съезда с Щелковского шоссе при движении в центр на Северо-Восточную хорду (СВХ), сообщает 10 августа пресс-служба администрации города.

«Мы продолжаем строить одну из главных городских магистралей — Северо-Восточную хорду, которая пройдет по самым перегруженным транспортным участкам Москвы. В настоящее время здесь, на востоке столицы, строится одновременно четыре участка от МКАД до Открытого шоссе», — рассказал Сергей Собянин на открытии эстакад, добавив, что запускается еще один отрезок эстакады Щелковского шоссе в стороне Измайловского.

По его словам, автомобилисты будут ездить от Измайловского до Щелковского шоссе «уже не час, как было раньше, а семь-десять минут». При этом остальные участки от Открытого шоссе до МКАД откроют в конце 2018 года, а СВХ станет крупнейшим проектом столицы.

«Работы на объекте шли непросто: эстакада опирается на перекрытия тоннеля, кроме того, осложняло строительство плотное движение в районе стройки, а также проблемы с подрядчиками», — сообщил первый заместитель руководителя Департамента строительства Москвы Пётр Аксёнов, добавив, что эстакада разгрузит основную проезжую часть в первую очередь для общественного транспорта.

Аксёнов отметил, что основная часть работ на участке СВХ от Измайловского до Щелковского шоссе завершена, в следующем году будет запущено движение по тоннелю в сторону Открытого шоссе.

«Делаем все возможное, чтобы в сентябре завершить полностью Щелковское шоссе на всю ширину, включая реконструкцию сложного пешеходного перехода у станции метро «Щелковская», — резюмировал Аксёнов.

По информации пресс-службы администрации, левоповоротная эстакада-съезд длиной 869 метров позволяет водителям выехать с Щелковского шоссе на внутреннюю сторону СВХ по направлению к шоссе Энтузиастов. Правоповоротная эстакада-съезд длиной 199 метров позволяет водителям съезжать с Щелковского шоссе на внешнюю сторону по направлению к Открытому шоссе.