Поправки в закон о гектаре: Получить земельный участок стало проще

Владивосток, , 14:55 — REGNUM В принятых президентом России Владимиром Путиным поправках в закон о «дальневосточном гектаре» учтён механизм, который снизит количество отказов по заявлениям граждан, сообщает 10 августа пресс-служба Минвостокразвития.

Сообщается, что уполномоченный орган, рассматривающий заявление граждан на земельный участок, будет обязан предложить альтернативные варианты, если выбранный «гектар» не может быть предоставлен.

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Этот механизм был выработан в результате анализа обращений граждан на «Горячую линию» программы «Дальневосточный гектар». Люди указывали на сложности, которые связаны с пересечением границ выбранного участка с так называемыми «зонами нельзя».

«Более 1,2 млн ранее учтённых участков не внесены на публичную кадастровую карту, по которой выдаются «дальневосточные гектары». Это была существенная проблема, так как уполномоченные органы формировали отказ на заявления граждан при наложении границ участков», — рассказал заместитель генерального директора Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Денис Кузин.

По его словам, сейчас этот вопрос решен благодаря принятым президентом России поправкам в закон.

«Если контуры заявленного участка накладываются на границы чужого участка или выяснилось, что есть какие-то ограничения и обременения, сотрудник уполномоченного органа должен либо предложить заявителю скорректировать границы запрашиваемого участка, либо оказать помощь в подборе альтернативного варианта», — добавил Кузин.

Отмечается, что в общей сложности площадь так называемых «зон нельзя» в ДФО сократилась на 20%. Это означает, что количество заявок на получение земли увеличатся.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля президент России Владимир Путин подписал пакет поправок к закону о «дальневосточном гектаре», которые упрощают процедуру получения земли и расширяют территорию для заявителей.

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