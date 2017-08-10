Вернутся ли на улицы Волгограда питьевые фонтанчики?

Волгоград, , 14:47 — REGNUM В Волгограде заговорили о возрождении питьевых фонтанчиков. Такую идею на днях озвучил волгоградский активист Серго Нарсия, обратившийся с соответствующим предложением в «Концессии водоснабжения». Горожанин напоминает, что фонтанчики с питьевой водой стояли в городе-герое на Волге практически на каждом шагу во времена СССР, в настоящее время они установлены в других городах и странах.

«Проблема отсутствия на улицах Волгограда фонтанчиков с питьевой водой в летний зной стала еще более актуальна после зачистки центра города и его окрестностей от нестационарных объектов торговли — павильонов и киосков», — комментирует политолог Виталий Арьков.

По его словам, «теперь представляет серьезную проблему купить стаканчик мороженого или бутылку воды».

«Хорошо еще, что квас продают кое-где, но, думаю, следующим летом, по причине проведения игр чемпионата мира по футболу 2018 года зачистят улицы и от этого…», — сетует эксперт.

На сегодня один единственный питьевой фонтанчик, установленный на мемориальном комплексе Мамаев курган, закрыт. Такое решение было принято много лет назад специалистами Санэпидемстанции по из-за то, что это «негигиенично». По словам директора музея-панорамы «Сталинградская битва» Алексея Васина, запускать фонтанчик по назначению пока не планируется: «Мы не можем рисковать здоровьем горожан и наших туристов».

Тема активно обсуждается в соцсетях. Горожане считают, что в первую очередь городу нужны не фонтанчики, а урны для мусора.

«Их очень мало в городе. Практически нет. Ни во дворах, ни в парках. Когда будут урны и своевременный вывоз мусора, вот тогда станет чище! И штрафы! Большие штрафы для тех, кто устраивает несанкционированные свалки», — написал пользователь в группе «Жесть Волгограда».

Проведенный на странице небольшой опрос мнения показал, что идею поддерживает большая часть оставивших своё мнение волгоградцев. Более 90% из полсотни опрошенных считают, что город сильно нуждается в урнах. При этом пользователи отмечают, что главное не только их установить, но и регулярно убирать.

«Разруха не в клозетах, а в головах. У нас во дворах полно ящиков для мусора, народ всё равно кидает, где ни попадя», — считает один из пользователей.

В мэрию города официального запроса об установке фонтанчиков пока не поступало. Сделать выводы о целесообразности возвращения питьевых фонтанчиков на улицы Волгограда специалисты администрации смогут только после его получения, пишет ИА «Волга-Каспий». Что касается «Концессий водоснабжения», куда активист направил запрос, то в их компетенцию вопросы благоустройства городского пространства, в том числе и устройство фонтанов и фонтанчиков с питьевой водой, не входят.