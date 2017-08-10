В Ленобласти пересчитают квитанции по взносам на капремонт

Санкт-Петербург, , 15:01 — REGNUM Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко потребовал от руководителей жилищно-коммунального блока принять меры для пересчета квитанций, содержащих пени за несвоевременную уплату взносов на капитальный ремонт, допущенную по вине управляющих компаний. Об этом сегодня, 10 августа, ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

Из-за несвоевременного предоставления управляющими компаниями сведений о собственниках жилых помещений в Фонд капитального ремонта в ряде населенных пунктов Ленобласти жителям многоквартирных домов были выставлены квитанции с задолженностью по выплате взносов за период до трёх лет.

«В частности, такая ситуация возникла в Кудрово, коснулась преимущественно новостроек. Управляющие компании поздно подавали данные о жильцах в Фонд, при этом дома сразу после сдачи попадали в программу капремонта аж на 40-е годы. В системе образовалась задолженность, но квитанции людям не приходили, а теперь пришли скопом и с пени», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM осведомлённый источник.

Глава региона также поручил заместителю председателя правительства по ЖКХ обеспечить возможность годичной рассрочки для погашения возникшей задолженности.

Александр Дрозденко подчеркнул, что пени по просроченным платежам по вине юридических лиц могут быть получены только в ходе судебного разбирательства между ними, переадресация штрафных выплат на добросовестных плательщиков недопустима.

Губернатор области также поддержал инициативу регионального отделения ОНФ о внесении изменений в областной закон о капитальном ремонте, о закреплении обязательства и ответственности управляющих компаний о своевременном представлении требований.

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Как писало ИА REGNUM ранее, глава региона также пообещал, что капитальный ремонт многоквартирных домов в Ленобласти с 2018 года будет проводиться комплексно, чтобы этот процесс не превращался в «бесконечный поток проблем».

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