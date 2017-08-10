Укравшую грудничка в Калуге отправят в психлечебницу

Калуга, , 14:59 — REGNUM Женщина, похитившая осенью 2016 года ребенка в Калуге, судом направлена на принудительное лечение в психиатрический стационар. Об этом 10 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калужской области.

Как заявили в ведомстве, жительница Киргизии совершила преступление, предусмотренное пунктом «д» части 2 статьи 126 УК РФ (Похищение человека в отношении заведомо несовершеннолетнего).

Так, в сентябре 2016 года 32-летняя женщина похитила у своей знакомой 3-месячную девочку. Украденного ребёнка она скрывала у себя дома, представив его родственникам как собственного. Девочку обнаружили сотрудники правоохранительных органов.

Женщину признали невменяемой. Согласно выводам суда, она «не осознавала фактический характер и общественную опасность своих действий вследствие имеющегося у нее хронического психического расстройства». Подсудимой предписано пройти лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа.

Напомним, ребёнка похитили 16 сентября 2016 года в центре Калуги на улице Кирова. Накануне произошедшего мать младенца договорилась о встрече у торгового центра с 32-летней жительницей Киргизии. Хотя знакомство было недавним, та попросила разрешение взять девочку на руки, а когда мать на что-то отвлеклась, похитительница зашла за угол и скрылась. Ребёнка нашли на следующий день в квартире осуждённой и вернули законным родителям.