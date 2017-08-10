Во Владивосток въехал первый иностранец, получивший электронную визу

Владивосток, , 14:24 — REGNUM Гражданин Саудовской Аравии стал первым иностранцем, въехавшим во Владивосток по электронной визе, сообщает 10 августа пресс-служба Минвостокразвития.

Сообщается, что первый въезд был совершён через аэропорт Кневичи, а на данный момент работают два пункта пропуска. Также можно приехать через морской пункт пропуска во Владивостоке.

«Электронные визы уже получили 166 человек. Это статистика за двое суток. Каждый день мы видим, как желающих получить визы становится все больше, особенно востребована такая виза у жителей КНР и Японии», — рассказал заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Павел Волков.

Как следует из статистики, за электронной визой обратились жители 10 стран, в том числе: 78 человек из Китая, 61 человек из Японии, 14 человек из Марокко, по три человека из Алжира и Индии, по два из Ирана и Саудовской Аравии и по одному человеку из Сингапура, Кувейта и Туниса.

Отмечается, что для того, чтобы иностранные граждане могли оформить однократную деловую, туристическую или гуманитарную визу, необходимо подать заявление на специальном сайте, заполнив форму и приложив фотографию.

«Оформить электронную визу можно достаточно быстро. Заявления рассматриваются оперативно. По закону, не позднее 4 дней иностранец получает либо визу, либо обоснованный отказ. В последнем случае ему нужно будет получать обычную визу», — уточнил замминистра.

Как сообщало ИА REGNUM, за двое суток электронную визу получили 166 человек. В настоящий момент электронная виза позволяет въехать в Приморский край через морской пункт пропуска и аэропорт Кневичи во Владивостоке. Уже в 2018 году появятся еще два дополнительных пункта.

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