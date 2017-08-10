В Белоруссии уменьшилось число безработных

Минск, , 14:17 — REGNUM 0,7% экономически активного населения Белоруссии являются безработными, сообщает пресс-служба министерства труда и социальной защиты Белоруссии.

Согласно статистическим данным, количество безработных в Белоруссии к августу 2017 года составляет 31,2 тыс. человек, что на 0,1% меньше, чем в июле. При этом наименьшего уровня показатель достигает в столице республике — 0,4% от экономически активного населения.

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Отмечается, что по данным центра занятости на начало августа в республике имелись 54,71 тыс. незанятых вакансий. Спрос на свободные рабочие места составил 57,5% от общего числа вакансий.

Напомним, в мае 2017 года начальник управления политики занятости Минтруда Белоруссии Олег Токун заявил, что в Белоруссии было официально зарегистрировано 43,4 тыс. безработных.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что к 1 мая все безработные в республике должны быть трудоустроены.

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