В столичном Тушино пикетировали против «варварского благоустройства»

Москва, , 14:10 — REGNUM Жители московского района Северное Тушино вышли на пикет против «варварского благоустройства и плиточного покрытия зелёных зон». Как активисты заявили корреспонденту ИА REGNUM, вечером 9 августа в сквере на пересечении ул. Свободы с Химкинский бульваром местные активисты провели акцию в его защиту от самоуправства местных властей.

«Цель нашего пикета, чтобы вернули проект к одобренному жителями варианту, то есть хотя бы покрытием дорожки сделали гранитный отсев, а не плитку, которую нам хотят всучить, по которой невозможно ходить зимой, даже если посыпать песком, он просто вмерзает в лёд, а сыпать каждые 30 минут никто не будет. Для пожилых людей плитка недопустима. Тут целый сквер, то есть каждое лето будет идти замена плитки. Тем более наша инициативная группа своими глазами уже две недели наблюдает за качеством производимых на сквере работ: работают там явно не профессионалы, работают безобразно, у которых цель одна: уложиться в сроки и заработать денег», — заявила кандидат в муниципальные депутаты района Вера Морозова.

Добавим, что в 2014 году, узнав о планах благоустроить сквер, местные активисты добились совместной встречи с проектировщиками и муниципальными депутатами и, казалось бы, пришли к компромиссу: договорились использовать только малогабаритную технику, а в зонах вокруг деревьев — ручной труд. Для покрытия дорожек использовать специальное водопроницаемое покрытие из песка или гранитный отсев.

Тем не менее, в 2017 году проектировщики самовольно поменяли проект, утверждают активисты. Так, «благоустройство» началось с нарушения договорённостей, и местным жителям пришлось дежурить в сквере, отгоняя тяжелую технику, чтобы рабочие перестали отрубать корни деревьев во время рытья траншей для прокладки кабеля, обработали уже обрубленные деревья и не пересаживали крупномеры.

«Каково же было удивление жителей, когда они обнаружили в нашем узеньком сквере тяжёлую технику и гору только что обрубленных корней толщиной с голень взрослого человека!» — добавила Морозова.

По словам другой участницы пикета, Анастасии, выступления активистов не спасли от плитки, которую всё-таки завезли.

«На возмущенные обращения один из начальников «Жилищника Северное Тушино» предложил всем защитникам окружающей среды переехать из Москвы за город», — заявила она.

После двух недель борьбы за сквер — с вызовами полиции и рабочих, звонками в департамент природопользования Москвы, экоконтроль и ОАТИ — власти начали понимать, что жители готовы отстаивать сквер в любое время дня.

«…Ждать целыми днями поливальных машин для разбавления циркона водой, потому что нам обещали одно время, а машину пригоняли в другое, готовы поливать цирконом деревья, когда все рабочие уже разбежались, закрашивать снова и снова обрубленные корни, а между спасением деревьев собирать подписи под петицией», — сообщила Морозова.

Добавим, что по результатам первого пикета удалось собрать более 100 подписей против «варварского благоустройства» сквера.