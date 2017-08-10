В Москве атмосферное давление бьёт рекорды второй день подряд

Москва, , 13:59 — REGNUM В Москве второй день подряд фиксируется рекордно высокое атмосферное давление, передают Метеоновости.

По данным метеостанции ВДНХ, утром 10 августа атмосферное давление в столице повысилось до 757,4 мм рт. ст, до этого рекорд для 10 августа составлял 756,8 мм рт. ст., который был установлен в 1997 году.

«После достижения максимального значения в ранние утренние часы, атмосферное давление столице стало медленно понижаться, антициклон начинает отступать к Волге, — говорится в сообщении. — Поэтому значение рекорда давления для 10 августа уже не изменится».

Как сообщало ИА REGNUM, утром 9 августа в московском регионе было зафиксировано рекордно высокое атмосферное давление. Барометры показали 757,4 мм рт. ст., ранее рекордный показатель для 9 августа составлял 755,8 мм рт. ст., который был установлен в 1983 году.

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