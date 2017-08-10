В Петербурге может втрое увеличиться интервал движения транспорта

Санкт-Петербург, , 14:03 — REGNUM Интервал движения транспорта на некоторых маршрутах в Петербурге может увеличиться в два с половиной — три раза. Как сегодня, 10 августа, передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом на заседании транспортной коллегии заявил глава комитета по транспорту Александр Головин.

Сейчас власти работают над оптимизацией городских маршрутов. По словам чиновника, это поможет наладить экономику городских перевозок, улучшить эффективность субсидирования, а также избавиться от «лишнего» транспорта, «забивающего» городские улицы. Пилотным районом стал Красногвардейский, где одновременно реализуется проект частного трамвая. К слову, это у же привело к снижению пассажиропотока.

Головин отметил, что власти действуют очень медленно и осторожно, и затруднился назвать следующий район, который может попасть под оптимизацию.

«Не могу сказать. Может быть, никакой, а все в целом. Вопрос очень сложный, поэтому мы так медленно к нему подходим. У нас маршруты некоторые 1970-х годов прошлого века. Вот бабушка привыкла садиться и ехать через весь город. А это не совсем выгодно, нужны пересадочные пункты. Но для нее очень тяжело, когда мы меняем маршрут. Поэтому мы подходим к этому очень осторожно», — сказал Головин.

«Возможно, увеличится интервал (движения). Коммерческий транспорт ездит через две минуты. Скорее всего, мы не сможем поминутный интервал сохранить, а сделаем 5−6 минут», — добавил он.

Комитет по транспорту проанализировал то, как изменились пассажиропотоки в Петербурге, впервые за 10 лет. Чиновники намерены убрать с улиц дублирующие маршруты.

Оптимизация коснется и коммерческих маршрутов. Головин также признал, что его не устраивает, когда «маршрутки» останавливаются там, где им вздумается, вне остановочных пунктах. По его мнению, это создает аварийные ситуации на дороге и неудобно для автомобилистов.

«Самое плохое, что мне не нравится, это остановка частных перевозчиков на любой точке», — сказал он.

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