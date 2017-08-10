«С Днём строителя!»: Дольщики Челябинска «оценили» вклад губернатора

Челябинск, , 13:50 — REGNUM В Челябинске обманутые дольщики с сарказмом поздравили губернатора Южного Урала Бориса Дубровского с Днём строителя. Таким образом они «оценили» вклад главы региона в решение проблем граждан.

«День строителя — не наш праздник»: под таким девизом состоялась массовая акция, на которой участники, обманутые челябинские дольщики и члены их семей, отправили открытки с поздравлением на имя президента РФ. Открытки содержали карту недостроенных жилых объектов в Челябинской области, а также текст «поздравления», где пострадавшие просят главу государства поздравить Бориса Дубровского с Днём строителя.

«Просим Вас поздравить губернатора Челябинской области Бориса Дубровского с Днем строителя! Его вклад в решение проблем обманутых дольщиков неоценим! Он по-прежнему избегает личного общения с обманутыми дольщиками», — пишут участники флешмоба президенту РФ Владимиру Путину в послании на открытках.

На карте, изображенной на открытке, отправленной президенту РФ, была размещена информация о проблемных застройщиках и о количестве пострадавших. Больше всего, по данным составителей послания, пострадало клиентов «Academ Riverside» — 4461, второй по численности, микрорайон «Lake City» с 1718 пострадавшими, следом идут ЖК Оникс — 190, ЖК Яркая жизнь — 178, ЖК Княжеский — 168. Затем микрорайон Яблоневый, ЖК Новоград и дом 58 по улице Дзержинского, в них пострадало 94, 101 и 78 соответственно дольщиков. Помимо точек в Челябинске указаны и проблемные объекты в области: Копейск с 178 клиентами, Миасс с 290, в Чебаркуле пострадало 17.

На главпочтамт Челябинска пришли несколько десятков активистов, представляющих интересы нескольких тысяч обманутых дольщиков, они выстроились в очередь и отправили послание за себя и других. Организатором акции стал созданный в мае 2017 года Координационный совет обманутых дольщиков, объединяющий клиентов нескольких застройщиков. По данным структуры, он объединяет свыше 6,6 тыс. обманутых дольщика. Таким образом, люди стремятся объединиться для совместной борьбы за свои права.

Однако действовать сплоченно и настойчиво у структуры вряд ли получится. Объединение носит ситуативный характер и собрало клиентов-потребителей, главной задачей которых — получить желаемое материальное. При небольших посылах от властей или бизнесменов, представителей застройщиков, зачастую, подобные рыхлые союзы начинали «вибрировать», раскалываться. А те кто получал заветные квадратные метры, хоть и много позднее, и даже не по первоначальным договоренностям, просто отходил, радуясь полученной для себя и своей семьи собственности.

Напомним, челябинский рынок жилья начал испытывать серьезные проблемы в конце 2015 году. «Пирамида» по привлечения новых дольщиков застыла по причине остановки притока клиентов из-за произошедшего очередного кризиса на стыке 2014−2015 годов и не позволила застройщикам поддерживать прежние темпы строительства. Одной из самых больших по объёмам привлеченных средств и количеству долевых участников строительства оказалась компания «Гринфлайт», которая застраивала микрорайон Academ Riverside на северо-западе Челябинске. В 2015 году стало очевидно, что стройка у этой компании остановилась. Пострадавших насчитывалось порядка 7000 клиентов. Проблема челябинских дольщиков стала одной из самых крупных в России. Дольщики стали обозначать проблему и выдвигать требования. Начались пикеты, митинги, флешмобы, люди стали объединяться в социальных сетях.

Параллельно к решению проблем застройщика «Гринфлайт» региональными властями был привлечен магнитогорский предприниматель Олег Лакницкий. Он взялся за достройку жилых домов и урегулирование вопросов по переносу сдачи домов, внутренней отделки и прочих с дольщиками. Была проведена серия встреч с ними, на которых были предложены, а позже подписаны, — новые условия предоставления квартир пострадавшим клиентам. Одним из условий в новых соглашениях был — отказ от предъявления претензий при переносе сроков передачи прав на собственность (достроенные квартиры).

Вместе с тем у других челябинских застройщиков на объектах в городе возникли подобные проблемы. В конце 2016 года обнаружились проблемы у масштабной застройки Lake City в микрорайоне Чурилово. В настоящее время примерно у 20 домов не ясны сроки сдачи. Прокуратура завела дело на застройщика ООО «Речелстрой», который, по версии правоохранителей, вывел средства дольщиков через аффилированные компании. Подобные махинации в свое время вменялись и застройщику ООО «Гринфлайт», ущерб тогда оценивался в 6 млрд рублей.

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