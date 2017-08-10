Власти Ярославля планируют строить по одной новой школе в год

Ярославль, , 13:37 — REGNUM Власти города Ярославля планирует строить по одной новой школе в год. О таких планах на депутатских слушаниях, посвященных формированию бюджета 2018 года, сообщила директор департамента образования мэрии Ярославля Елена Иванова. Слушания состоялись 10 августа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Наконец-то мы приступили к строительству школ. В этом году начнется строительство пристройки к школе № 43. Далее мы планируем строить по одной школе в год до 2025 года, будем заниматься этим совместно с региональной властью. В этом году закончим строительство двух детских садов на улицах Академика Колмогорова и Чернопрудной», — сказала директор департамента образования мэрии Ярославля Елена Иванова.

Депутаты муниципалитета задали ряд конкретных вопросов, касающихся строительства образовательных учреждений. Вера Никольская поинтересовалась дальнейшей судьбой начатого, но не завершенного садика на Тутаевском шоссе и школе № 53, которая была закрыта из-за аварийного состояния. Антон Голицын задал вопрос об очередности строительства школ, в частности, школы в микрорайоне «Сокол». Елена Иванова ответила, что садик на Тутаевском шоссе будет строится в 2018 году, а школы — в соответствии с планом.

«Мы строим пристройку к школе № 43, чтобы войти в федеральную программу. Далее — в зависимости от потребности. Сначала «Сокол», потом Московский проспект. На «Соколе» потребность выше», — сказала депутатам Елена Иванова.

Депутат Валерий Байло высказал недовольство словом «оптимизация», которое он увидел в программе развития образования. Представители мэрии пояснили, что под этим термином понимают не сокращение, а внутреннюю реорганизацию, например, создание специальных классов для аутистов.

При наличии оптимистичных планов депутаты констатировали, что в следующем году отрасли может угрожать недофинансирование. Контрольные цифры, котрые фепартамент финансов довел до департамента образования, предполагают сокращение финансирования программы с 7,53 млрд в текущем году до 7 млрд в 2018-м. При этом потребность в деньгах еще выше — 951 млн рублей. Так на устранение предписаний контрольных органов не хватает 323 млн рублей, на покупку оборудования в пищеблоки — 253 млн, на устранение аварийных ситуаций и ремонт — 80 млн рублей, 72 млн — на доведение средней зарплаты отдельных категорий работников до МРОТ, а также доведение зарплаты педагогов дополнительного образования до уровня учителей в соответствии с указом президента № 597.

«Контрольно-счетная палата оборащает внимание на недостаток почти миллиарда рублей на финансирование программы. Эта сумма может увеличится с учетом сложившейся кредиторской задолженности. По средствам вышестоящих бюджетов идет снижение контрольных цифр, нужно усилить эту работу с регионом», — сказал аудитор контрольно-счетной палаты Ярославля Андрей Литвинов.

И.о. председателя муниципалитета Ярославля Артур Ефремов обратил внимание, что средства на повышение зарплаты учителям необходимо закладывать в бюджет в полном объеме.

«Повышение заработной платы педагогам — это выполнение майских указов президента. Деньги на это должны быть заложены, я обращаюсь к исполнительной власти, чтобы это было выполнено», — сказал Артур Ефремов.

Также депутаты обсудили ситуацию с покупкой учебников в этом году и финансирование закупок оборудования в школы. Вера Никольская обратила внимание на недопустимость поборов с родителей.