У побережья Йемена погибли 29 мигрантов, 22 пропали без вести

Сана, , 13:26 — REGNUM По меньшей мере 29 мигрантов погибли, еще 22 пропали без вести в Аравийском море, после того как перевозивший их контрабандист заставил пассажиров своего судна прыгнуть в море у побережья Йемена, сообщает BFM TV.

Такая информация поступила от Международной организации по миграции (МОМ), в которой добавили, что возраст мигрантов составил в среднем 19 лет.

«Ранним утром 10 августа контрабандист, руководивший судном, заставил более 120 мигрантов из Сомали и Эфиопии прыгнуть в море при приближении к берегу в провинции Йемена Шабва в Аравийском море», — указывается в коммюнике организации со ссылкой на заявления выживших.

В документе МОМ также сообщалось, что в результате сотрудниками организации были найдены тела 29 мигрантов на побережье провинции в ходе регулярного патруля. Погибшие были похоронены «скорейшим образом выжившими».

Обнаруженным 27 выжившим была оказана медицинская помощь медицинским персоналом организации. Остальные покинули пляж до прибытия патруля.