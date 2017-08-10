Население Киргизии приближается к порогу старости

Бишкек, , 13:24 — REGNUM Постоянная численность населения Киргизской Республики в 2017 году достигла 6 млн 140,2 тыс. человек, увеличившись по сравнению с началом 2016 года на 120,7 тыс. человек или на 2%. Такие данные приводит Национальный статистический комитет Киргизии в своем ежегодном отчете.

Наиболее высокий прирост населения в указанный период был отмечен в городах Бишкек и Ош, а также в Баткенской и в Ошской областях — 2,2% — 2,3%. Самый низкий в Нарынской области — 1,2% и в Иссык-Кульской области — 1,4%. При этом миграционные процессы практически не оказали никакого влияния на данный показатель.

Отмечается, что 66,2% киргизстанцев являются сельскими жителями, а оставшиеся 33,8% проживают в городах, хотя для большинства стран СНГ характерно преобладание городского населения над сельским. Мужчин в Киргизии насчитывается 3 млн 42 тыс. (49,6%), женщин — 3 млн 98 тыс. (50,4%).

Дети и подростки составляют 36,6% населения Киргизии (2 млн 64 тыс. человек), граждане в трудоспособном возрасте — 59,1% (3 млн 628 тыс. человек), пенсионного возраста — 7,3% (448 тыс. человек).

«На начало 2017 года в возрасте 65 лет и старше находились 275,2 тыс. или 4,5% киргизстанцев. Согласно шкале ООН, если доля лиц в этой возрастной категории ниже 4%, то население такой страны считается молодым. Если в интервале от 4% до 7% — население на пороге старости. Если выше 7% — старое население. Население Киргизии постепенно приближается к порогу старости», — подчеркнули в Нацстаткоме.

Подводя итог, в ведомстве обратили внимание на то, что сейчас на территории Киргизии проживают граждане более чем 100 национальностей. Наиболее многочисленными из которых являются киргизы — 4 млн 493 тыс. человек (73,2% процента), узбеки — 898 тыс. человек (14,6%) и русские — 357 тыс. человек (5,8%).

ИА REGNUM напоминает, что численность населения Киргизской Республики перешагнула шестимиллионный рубеж в 6 млн человек осенью 2015 года. Шестимиллионный гражданин этой среднеазиатской страны появился на свет 25 ноября 18:12 по местному времени (15:12 мск) в городе Ош на юге Киргизии.

Читайте также: В Киргизии родился шестимиллионный житель республики

Отметим, согласно официальным данным, за последние 10 лет население Киргизской Республики ежегодно увеличивалось на 80 тыс. — 160 тыс. человек. При этом коэффициент рождаемости превысил 27 рождений на тысячу человек (3 ребенка на 1 женщину).

В то же время показатель смертности в указанный период снизился до 5,4 на тысячу жителей. По информации Минздрава Киргизии, основными причинами, по которым умирают жители этой страны, по-прежнему являются болезни системы кровообращения — 50,4% от всех случаев смерти, онкологические новообразования — 12%, внешние причины — 8,4%, болезни органов пищеварения — 6,4% и болезни органов дыхания — 5,7%.