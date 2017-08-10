В Ярославской области осужденные сняли фильм о побеге из колонии

Ярославль, , 12:54 — REGNUM В Ярославской области пошел фестиваль фильмов, снятых осуждёнными. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Управлении федеральной службы исполнения наказаний Ярославской области.

Ярославское УФСИН провел кинофестиваль под девизом «Быть добру». При создании конкурсных работ осужденные, отбывающие наказание в исправительных учреждениях пенитенциарной системы, выступают в роли сценаристов, режиссёров и актеров.

Участие в первом этапе конкурса приняли осужденные всех исправительных учреждений Ярославской области. Первое место занял фильм «Охота жить», снятый ярославским ИК-1

«Всего в конкурсную комиссию представили 9 фильмов от исправительных учреждений области. Фильм-победитель снят по рассказу Шукшина Василия «Охота жить». Осужденный совершает побег и в лесу находит дом, в котором встречается со стариком, в процессе общения ведет разговор о смысле жизни, рассуждает на тему «Добро и зло», и в конце фильма приходит к раскаянию в совершенных жизненных ошибках», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФСИН России по Ярославской области.

Сбежавшего из колонии играл мужчина, осужденный за кражу. Незадолго до выхода фильма на фестивальный экран, он вышел на свободу — срок его заключения подошел к концу.