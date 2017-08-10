Лечение и исцеление? В Оренбуржье закрыта религиозная секта

Оренбург, , 12:31 — REGNUM В Оренбургской области пресечена деятельность религиозного объединения, запрещенного на территории отдельных субъектов Российской Федерации. По факту создания объединения псевдорелигиозного толка возбуждено уголовное дело, сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по региону Анжелика Линькова.

Следственные органы отметили, что деятельность организации сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью. Объединение действовало в регионе на протяжении десятка лет — с 2006 года. При этом работа осуществлялась без государственной регистрации и приобретения правоспособности юридического лица.

Следователи устанавливают причастность к незаконной деятельности объединения 15 человек. Центры запрещённой секты работали на территории Оренбурга, Соль-Илецка, Орска, поселка Нижнесакмарского, Асекеевского района. Клиентам обещали лечение и исцеление от различных заболеваний. При этом граждан убеждали отказываться от общепринятых медицинских методов лечения, а также распространяли «исцеляющие» журналы экстремистского характера.

СУ СКР Оренбуржья совместно с полицией и УФСБ провели обыски по 16 адресам размещения центров. В результате изъяты предметы и документы, свидетельствующие об осуществлении нелегальной паломнической деятельности, денежные средства, а также литература, признанная экстремистской.

Стоит также отметить, что в 2016 году одним из громких дел стало пресечение другой запрещенной в ряде регионов РФ организации псевдорелигиозного толка (также родом из Казахстана). Осенью прошли обыски по нескольким адресам, где располагались офисы объединения, и задержания сектантов. Тогда по факту создания объединения было возбуждено уголовное дело также по статье 239 УК РФ («Создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью»).

В 2017 году вступил в законную силу приговор в отношении лидера секты. Женщине назначено наказание в виде ограничения свободы на два года. Кроме того, она лишена права занимать определенные должности или не должна заниматься оказанием гражданам услуг оккультно-магического характера, услуг по организации совершения религиозных обрядов, а также предоставлением услуг народной медицины в течение двух лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Оренбуржье оккультно-мистическое объединение псевдорелигиозного толка «Ата Жолы» было создано в 2005 году. В секту со строгой иерархической структурой привлекли более тысячи человек, включая детей. Им обещали исцеление. Примечательно, что одна из паломнических поездок по «святым» местам Казахстана для оренбуржца завершилась трагически. Он погиб в результате отравления неизвестным веществом, которое ему рекомендовала лидер секты.

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