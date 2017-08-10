Аномальная жара для Ирака – это повод для праздника

Багдад, , 12:27 — REGNUM Из-за аномальной жары правительство Ирака объявило государственный праздник, сообщает 10 августа Associated Press.

Данное распоряжение было отдано в связи с тем, что температура воздуха на большей части территории страны достигала 51 градуса по шкале Цельсия .

Праздник, а значит и освобождение от рабочего дня, распространяется на всех государственных служащих страны. Этим летом данное распоряжение было отдано впервые.

Подобные меры предпринимаются правительством не первый раз: в прошлом году температура воздуха в Багдаде достигала 51 градуса Цельсия, в Басре — 53. Правительство тогда объявило двухдневный государственный праздник.

Ирак сталкивается с жарой практически каждый год, ситуация осложняется регулярными перебоями в электроснабжении.

Напомним, Ирак в настоящее время переживает не самые лучшие времена. Борьба с террористам ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), предстоящий референдум о независимости Иракского Курдистана: все это ставит под угрозу целостность государства. В этой связи жара является не самым большим вызовом для Багдада.

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