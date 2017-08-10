Собянин поздравил актера Стриженова с 88-летием

Москва, , 12:16 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с Днем рождения народного артиста СССР Олега Стриженова. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

«Выдающийся актер театра и кино, Вы вносите большой вклад в развитие отечественного искусства, приумножение его гуманистических традиций, — говорится в поздравительной телеграмме Мэра Москвы. — Ваша богатая творческая биография наполнена глубокими и яркими работами, которые воспели идеалы благородства, справедливости, чести и полюбились миллионам зрителей».

В поздравительной телеграмме Собянина также говорится, что популярнейшие фильмы с участием Стриженова вошли в «золотой фонд кинематографа нашей страны».

Напомним, Олег Стриженов родился 10 августа 1929 года в Благовещенске. На его счету больше 30 ролей в кино и десятки — в театре. В 1988 г. Стриженову было присвоено звание «Народный артист СССР», в 1999 г. был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.