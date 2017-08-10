Владельцы баров в Чувашии будут сдавать полиции юных клиентов

Чебоксары, , 12:04 — REGNUM В Чувашии владельцев баров, ресторанов и рюмочных хотят обязать сообщать о нахождении в их стенах детей без сопровождения взрослых. В этом случае они будут освобождены от административной ответственности. Соответствующий законопроект был поддержан на заседании Кабинета министров Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Глава Минобразования республики Юрий Исаев сообщил, что решение принимается для «совершенствования мер по предупреждению причинения вреда здоровью, а также психическому, духовному и нравственному развитию детей».

«Проектом закона предлагается закрепить обязанность юридических лиц и предпринимателей уведомлять родителей ребёнка в случае обнаружения его в местах, которые могут причинить вред здоровью, интеллектуальному, психическому и духовно-нравственному развитию детей (ресторанах, винных и пивных барах, рюмочных и др.), а также в общественных местах в ночное время без сопровождения родителей. Предприниматели уведомляют родителей, законных представителей и организаторов мероприятий всеми возможными способами связи и до приезда родителей принимают меры по недопущению причинения вреда здоровью ребёнка», — сказал Юрий Исаев.

Если нет возможности сообщить родителям, то предпринимателей хотят обязать информировать органы внутренних дел. В «таком случае они освобождаются от административной ответственности за допущение нахождения детей в подобных заведениях», сказал министр.

В Минобразования отметили, что законопроект «долго обсуждался» с представителями общественности. При его разработке были учтены предложения федеральных органов исполнительной власти, лидеров общественного мнения. Проект закона направлен на рассмотрение в Госсовет Чувашии.

Напомним, в соответствии с республиканским законодательством не допускается нахождение несовершеннолетних на объектах, которые предназначены для реализации товаров сексуального характера, в пивных ресторанах, винных и пивных барах, рюмочных и в других местах, которые предназначены для реализации алкогольной продукции. Также не допускается нахождение детей ночью без сопровождения взрослых в общественных местах (на улицах, стадионах, в парках, скверах, общественном транспорте, интернет-кафе и заведениях в сфере торговли, общественного питания, для развлечений и досуга).