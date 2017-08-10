США ввели санкции против известного футболиста за связи с наркомафией

Вашингтон, , 11:42 — REGNUM США 9 августа ввели санкции против известного мексиканского футболиста Рафаэля Маркеса, который обвиняется в том, что он был одним из «подставных лиц» малоизвестного, но очень могущественного торговца наркотиками, связанного с картелями Синалоа и Халиско, сообщает La Vanguardia.

В общей сложности 22 гражданина Мексики и 43 мексиканские компании попали под санкции в результате расследования, которое министерство финансов США и Агентство по борьбе с наркотиками проводили в течение нескольких лет в отношении деятельности Рауля Флореса Эрнандеса для определения его связей с Рафаэлем Маркесом и другими известными в Мексике людьми.

Маркес «имеет длительные отношения с Флоресом Эрнандесом, он выступал как подставное лицо для него и его организации наркотрафика, а также имел активы в его собственности», — говорится в заявлении министерства финансов США.

У защитника, ветерана и капитана мексиканской сборной по футболу, в настоящее время игрока клуба «Атлас Гвадалахары», игравшего большую часть футбольной карьеры в футбольном клубе «Барселона», отношения с наркоторговцем были «очень долгими и длились около 20 лет», заявил репортерам высокопоставленный американский чиновник.

«Это была важная фигура для Рауля Флореса в течение последних 20 лет», — добавил чиновник, пожелавший остаться неназванным.

Санкции замораживают любое имущество Маркеса, Флореса и других причастных лиц и запрещают гражданам США участвовать в финансовых операциях с ними, однако не подвергают их уголовной ответственности.

Санкции также затрагивают несколько компаний Маркеса, таких как фонд и футбольная академия, носящие его имя.

«Сегодняшняя акция является крупнейшей из тех, что у нас были в Мексике в соответствии с Законом Кингпина», — заявил официальный представитель США.

Целью расследования был Флорес Эрнандес, до сих пор малоизвестный наркоторговец, однако Вашингтон считает его одним из крупнейших наркобаронов современности, наравне с Хоакином «Эль Чапо» Гусманом и другими.

По данным Агентства по борьбе с наркотиками США, Флорес Эрнандес работает независимо, однако поддерживает «стратегические альянсы» с руководством мощнейших картелей Мексики Синалоа и Нового поколения Халиско.

«Флорес Эрнандес успешно работает на протяжении десятилетий благодаря его длительным отношениям с другими наркокартелями и использованию их в качестве посредников для сокрытия своей прибыли от продажи наркотиков», — сообщил директор Управления казначейства США по контролю над иностранными активами Джон Смит.

Его деятельность началась в 1980-х годах и сосредоточена в Гвадалахаре (штат Халиско) и Мехико, где он «накопил огромное состояние», оцениваемое в «десятки или сотни миллионов долларов», вложенных «в большую сеть компаний».

Напомним, 38-летний Рафаэль Маркес может иметь активы в Соединенных Штатах, так как в период с 2010 по 2012 год он играл за команду Red Bull в Нью-Йорке.

Санкции были введены в соответствии с Законом Кингпина, принятого в декабре 1999 года и блокирующего деятельность иностранных лиц или организаций, подозреваемых в причастности к торговле наркотиками. Закон в широкой общественности получил называние «Список Клинтона».