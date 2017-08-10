Обнародовано видео пролета российского Ту-154 над Белым домом

Вашингтон, , 11:23 — REGNUM Самолет Ту-154 ВВС России совершил наблюдательный полет над зданиями Пентагона, Белого дома и Конгресса США. «Сенсационные кадры», показанные в эфире телеканала CNN, были обнародованы на портале YouTube.

Представитель Пентагона, комментируя данный инцидент, заявил, что Россия согласовала с руководством США пролет воздушного судна по этому маршруту.

«Мы (власти США) составляем план полетов, и за несколькими исключениями, которые касаются безопасности и погодных условий, им (наблюдателям из РФ) разрешается летать практически по всей территории», — цитирует источника издание Politico.

Отметим, что полет самолета Ту-154 над территорией США проводился в рамках Договора по открытому небу.

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