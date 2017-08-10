Доходы свыше 4 тыс. чиновников пересчитают в Чувашии

Чебоксары, , 11:17 — REGNUM В Чувашии кандидаты на замещение муниципальных должностей будут предоставлять сведения о доходах не только потенциальному работодателю, но и главе республики. Соответствующее решение принято на заседании правительства Чувашии «в связи с федеральным законом» и в «целях совершенствования государственной политики в области противодействия коррупции», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Решение принимается в рамках исполнения федерального законодательства по противодействию коррупции. Он коснётся граждан, которые замещают муниципальные должности и должности глав местных администраций по контракту, а также претендующих на эти должности кандидатов. Согласно проекту документа, они обязаны будут представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера главе Чувашии.

На заседании правительства был одобрен порядок представления данных сведений и проверки их достоверности. Было отмечено, что принятие данного решения потребует предоставление сведений от 4063 лиц, которые замещают муниципальные должности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чувашии правоохранительные органы усилят работу по противодействию коррупции. Одна из таких задач была озвучена на расширенной коллегии следственного управления СКР по Чувашии по итогам I полугодия 2017 года, которая прошла с участием руководителей правоохранительных структур.

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